Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе Р6 под Пинском

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе водитель легкового автомобиля погиб, врезавшись в грузовик, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 23 марта примерно в 2.15 на трассе Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин. По предварительной информации, 28-летний пинчанин на автомобиле Audi S-4 ехал в сторону Столина. На 107-м км водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом с полуприцепом. За рулем грузовика находился 44-летний житель деревни Орляны Малоритского района.

В результате происшествия водитель легковушки получил многочисленные повреждения. Он скончался на месте ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.-0-

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