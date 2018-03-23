Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе Р6 под Пинском

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе водитель легкового автомобиля погиб, врезавшись в грузовик, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 23 марта примерно в 2.15 на трассе Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин. По предварительной информации, 28-летний пинчанин на автомобиле Audi S-4 ехал в сторону Столина. На 107-м км водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом с полуприцепом. За рулем грузовика находился 44-летний житель деревни Орляны Малоритского района.
В результате происшествия водитель легковушки получил многочисленные повреждения. Он скончался на месте ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.-0-
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