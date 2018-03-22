Охотник из Городокского района нашел в лесу боеприпасы времен войны

22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Охотник из Городокского района нашел в лесу боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Житель поселка Езерище 21 марта при поиске следов зверей в подлеске у деревни Жуково обнаружил три минометные мины калибром 82 мм и две авиационные бомбы АО-1, которые торчали из земли. Об опасной находке мужчина незамедлительно сообщил в милицию.

Группой разминирования в/ч 5524 ВВ МВД снаряды были вывезены в безопасное место и уничтожены.

По словам Виталия Сапроненко, весной количество таких находок увеличивается. Особенно часто боеприпасы находят на полях и в лесах районов, где во время Великой Отечественной войны шли наиболее тяжелые бои. В этой связи он призвал механизаторов соблюдать повышенную внимательность при полевых работах, а также обратил внимание родителей на важность профилактических бесед с детьми о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении неизвестных предметов.-0-