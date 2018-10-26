Около 230 кг жевательного табака пытались незаконно ввезти в Беларусь

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли незаконное перемещение на территорию Евразийского экономического союза около 230 кг жевательного табака снюса, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовой автомобиль Mercedes ехал из Литвы через пункт пропуска "Котловка". Согласно сведениям, представленным водителем, в Россию перемещались термопластичные синтетические материалы. Однако при проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке машины помимо заявленного товара находилось более 20 тыс. пластиковых банок с жевательным табаком снюсом. Общий вес незаконно перемещаемого товара составил около 230 кг.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс. За хранение, распространение, перевозку насвая, снюса и других жевательных препаратов, содержащих в своем составе табак с добавлением извести и другого нетабачного сырья белорусским законодательством предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде ареста и штрафа до 40 базовых величин (1 БВ сейчас - Br24,5).-0-