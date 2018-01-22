Около 50 кг марихуаны и арсенал оружия изъяли у жителя Новополоцка

22 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Одну из самых крупных за последние годы партий наркотиков и внушительный арсенал оружия изъяли у жителя Новополоцка сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления Сергей Зубец.

На продавца марихуаны оперативники вышли после проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий в отношении потребителей. Было установлено, что к сбыту наркотиков причастен 47-летний местный житель. В ходе санкционированного обыска в квартире было обнаружено помещение для выращивания конопли, а также около 50 кг марихуаны.

Помимо этого, из квартиры был изъят арсенал оружия - несколько пистолетов и винтовок, оптические прицелы, глушитель, более 5 тыс. патронов, тротиловые шашки и граната. Для установления боевых свойств оружия назначены баллистические экспертизы.

Мужчина также организовал на дому производство самогона - изъяты почти 300 л спиртосодержащей жидкости и 2 самогонных аппарата.

Житель Новополоцка задержан. Возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить, с какой целью новополочанин хранил оружие, а также установить возможную причастность изъятого арсенала к совершению преступлений.-0-

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