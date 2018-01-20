У бобруйчанина изъяли более 4 кг марихуаны

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у бобруйчанина более 4 кг марихуаны, сообщили БЕЛТА в МВД.

Неработающий житель Бобруйска оборудовал у себя дома специальное помещение для выращивания конопли. Мужчину задержали накануне ночью сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД и специалист-кинолог.

"Изъято 4,2 кг высушенной марихуаны, 10 кустов этого растения и оборудование. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК", - проинформировали в МВД.-0-