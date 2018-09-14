Около 500 т соломы сгорело в хозяйстве Пинского района

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сгорело около 500 т соломы, принадлежащей сельскохозяйственной организации, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило 13 сентября примерно в 15.00. В деревне Селище произошел пожар в здании сеносклада, который находится на территории молочно-товарного комплекса. Огонь уничтожил около 500 т соломы. Еще столько же работникам МЧС и хозяйства удалось спасти.
Причина пожара устанавливается, выясняются все обстоятельства происшествия.-0-
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