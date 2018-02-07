7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативная таможня изъяла более 40 т яблок и груш, перемещавшихся по территории ЕАЭС по недействительным сопроводительным документам, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Мобильной группой Оперативной таможни при проведении специального мероприятия на территории Городокского района Витебской области было приостановлено движение двух грузовых автомобилей "Вольво" и МАН. В грузовых отсеках находилось более 21 т груш турецкого и 21 т яблок польского производства.

На фрукты водители представили недействительные сопроводительные документы. Кроме того, на товар отсутствовали подтверждающие безопасность продукции фитосанитарные сертификаты.

Общая стоимость плодовоовощной продукции составила около Br45 тыс.

По фактам нарушения законодательства Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.-0-