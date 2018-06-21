Отходы крахмального завода стали причиной мора рыбы на реке Гольшанка

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отходы ОАО "Гольшанский крахмальный завод" стали причиной мора рыбы на реке Гольшанка (Ольшанка) в Гродненской области, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Мелешкова.
Оперативные группы, созданные в Гродненском и Минском областных комитетах природных ресурсов и охраны окружающей среды, лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды при Минприроды (Сморгонская и Молодечненская межрайонные лаборатории аналитического контроля) произвели отбор проб поверхностных и сточных вод на пяти участках реки Гольшанка (Ольшанка) на территории Ошмянского и Воложинского районов. Отобраны пробы сточных вод аварийного сброса с карт накопителей ОАО "Гольшанский крахмальный завод".
Проведенные исследования в месте аварийного сброса с карт накопителей ОАО "Гольшанский крахмальный завод" зафиксировали превышение показателей биохимического потребления кислорода - 161 ПДК (предельно допустимой концентрации), химического потребления кислорода - 36 ПДК, по амоний-иону - 24 ПДК, по фосфат-иону - 21 ПДК, по взвешенным веществам - 6 ПДК. Причиной превышения этих показателей является поступление в воду большого количества органических и биогенных веществ. В реке выше места аварийного сброса эти показатели находятся в пределах нормы.
Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды начал административный процесс в отношении виновного лица. По предварительным расчетам, ущерб, причиненный окружающей среде, составил Br2,5 тыс.-0-
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