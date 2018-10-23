Пациент в могилевской больнице вскрыл вены и умер от кровопотери

23 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Пациент вскрыл вены в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи и умер от кровопотери, сообщается в соцсетях.
По словам очевидцев, мужчина проходил лечение в отделении токсикологии. Он был зафиксирован ремнями, поскольку у него развился острый психоз. Не осознавая своих действий, пациент вырвался и начал дебоширить. Сотрудники милиции не смогли его удержать. Он разбил стекла в палате, затем вскрыл осколками себе вены и артерии. Медики спасти его не смогли - больной умер от обильной кровопотери.
Факт гибели мужчины подтвердили и в городской больнице СМП.
На месте происшествия работает специальная комиссия и следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.-0-
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