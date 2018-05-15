Следователи устанавливают обстоятельства смерти пациента Житковичской больницы

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житковичский РОСК устанавливает обстоятельства смерти пациента Житковичской центральной районной больницы, который выпал из окна четвертого этажа медучреждения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Предварительно установлено, что 48-летний мужчина, находившийся на лечении в хирургическом отделении райбольницы, выпал из окна четвертого этажа в ночь на 12 мая. В результате от полученных при падении травм мужчина умер на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится комплекс необходимых мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Основная версия - суицид.-0-