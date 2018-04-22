22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер в минском парке предлагал прохожим насвай, сообщила БЕЛТА официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.

Пожилой мужчина привлек внимание сотрудников милиции своим поведением. Прогуливаясь в одном из парков столицы, 64-летний минчанин что-то предлагал проходившим мимо него незнакомым людям. Во время поверхностного досмотра стражи правопорядка обнаружили и изъяли несколько расфасованных пакетов насвая общей массой около 230 г.

Как рассказал начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД столицы подполковник милиции Дмитрий Манько, в отношении мужчины составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания) КоАП Беларуси.

Мужчина ранее был судим.-0-