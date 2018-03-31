Пенсионерка погибла при пожаре в Шумилинском районе

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре в частном жилом доме в д. Суровни Шумилинского района, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел днем 30 марта. В результате пожара в доме, принадлежащем гражданке 1954 года рождения, уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Работниками МЧС на месте обнаружен труп хозяйки. Причина пожара устанавливается.-0-
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