Пенсионерка погибла при пожаре в Шумилинском районе

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре в частном жилом доме в д. Суровни Шумилинского района, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 30 марта. В результате пожара в доме, принадлежащем гражданке 1954 года рождения, уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Работниками МЧС на месте обнаружен труп хозяйки. Причина пожара устанавливается.-0-