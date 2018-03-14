14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переделанный в огнестрельное оружие сигнальный револьвер обнаружили у минчанина, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Изначально в оперативно-дежурную службу поступило сообщение от жителя Первомайского района Минска - он заявил о том, что во дворе по ул.Руссиянова около машин ходит подозрительный мужчина. Гражданин высказал опасения по поводу того, что он может угнать авто. Сотрудники милиции незамедлительно выбыли на место. Информация не подтвердилась, и милиционеры поднялись к заявителю в квартиру, чтобы опросить его.

"В квартире был беспорядок, лежали строительные инструменты, части производственного станка. Правоохранители заметили три пневматических пистолета, более 100 штук строительных патронов, газовые баллоны, гильзы. На место была вызвана следственно-оперативная группа, все оружие было отправлено на экспертизу. Согласно заключению, один исследуемый объект был изготовлен из сигнального револьвера Р-2 путем внесения самодельным способом конструктивных изменений. То есть теперь данное оружие является короткоствольным огнестрельным и пригодным для стрельбы", - рассказали в ГУВД.

Заявитель рассказал, что все находящееся в квартире принадлежит его 33-летнему сыну. Сначала мужчина утверждал, что купил огнестрельное оружие на рынке "Ждановичи", потом говорил, что нашел в мусорном баке. От версии, что сам переделал сигнальный револьвер в огнестрельное оружие, отказывается, хотя технические возможности для этого имелись.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).-0-