21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перекупщик авто из Заславля получил более Br38 тыс. незаконного дохода за два года, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Заславля. Он подозревается в перепродаже бывших в употреблении авто без регистрации в качестве предпринимателя. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением ДФР КГК по Минской области и Минску.

Мужчина с 2015 года по 2017 год покупал легковые автомобили по объявлению, а потом выставлял их на продажу по более высокой цене. "Как правило, он использовал социальные сети и электронные торговые площадки, размещая там фотографии продаваемого транспорта. А чтобы скрыть свою незаконную деятельность, он оформлял продажи автомобилей от имени подставных лиц. На данный момент установлено, что таким способом им было перепродано как минимум 13 авто. Незаконный доход от данной деятельности превысил Br38 тыс.", - рассказала Татьяна Белоног.

Действия подозреваемого квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность (ч. 1 ст. 233 УК). Исследуется изъятая в ходе проведенных обысков компьютерная техника, различные носители информации, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия по установлению дополнительных фактов незаконной деятельности.-0-