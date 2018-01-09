9 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пистолет, которым зять угрожал убить тещу в Городокском районе, пригоден для стрельбы, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.

Эксперты-баллисты пришли к выводу, что газобаллонный пистолет "ПМ" калибра 4,5 мм производства немецкой фирмы относится к изделиям, конструктивно схожим с пневматическим оружием. Это значит, что его дульной энергии недостаточно для отнесения к категории пневматического оружия, но он пригоден для стрельбы.

Как сообщалось, угрозой убийства завершилось выяснение отношений между зятем и тещей, которые живут под одной крышей. Нигде не работающий 25-летний мужчина посчитал, что сможет убедить тещу в своей правоте с помощью пистолета. Чтобы не быть голословным, зять продемонстрировал женщине пистолет и пригрозил воспользоваться им в случае необходимости. Такими воинственными действиями пьяный мужчина действительно серьезно напугал тещу. Но вместо ожидаемой реакции (предполагалась, что женщина не будет больше ему противоречить) 42-летняя теща написала заявление в милицию. Правоохранители провели проверку, по результатам которой РОСК возбудил уголовное дело по ст.186 УК Беларуси (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества).-0-