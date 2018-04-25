Пятерых жителей Минского района судят за угрозу расправой домработнице

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении пятерых жителей района, которые с угрозой применения насилия вымогали деньги у домработницы, сообщает БЕЛТА.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят супружеская пара (мужу и жене по 25 лет), родители молодой женщины и отец ее супруга.

По данным следствия, потерпевшей признана 52-летняя женщина, которая неофициально подрабатывала уборкой в домах. Через знакомую к ней за помощью обратилась одна из обвиняемых. Перед новогодними праздниками 2016 года родственники в очередной раз пригласили женщину убрать в коттедже в их присутствии. Чтобы извлечь материальную выгоду, семья решила инсценировать хищение у них имущества. Они обвинили потерпевшую в краже $650, которые якобы лежали в носке на шкафу и пропали после уборки комнаты.

Около суток обвиняемые принудительно удерживали женщину, избивали, угрожая в том числе ее семье, если она не вернет "похищенные" деньги. Для устрашения потерпевшую вывезли на кладбище, вынудили ее дать "признательные показания" по ранее заготовленной ими речи на камеру мобильного телефона и написать расписки, в которых не указывалась сумма. Поскольку у потерпевшей не было таких денег, фигуранты продолжали шантажировать и угрожать расправой, обыскивали ее дом, заставляли раздеваться.

После того, как обвиняемые узнали, что потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, фигурантка написала заведомо ложное заявление о якобы совершенной женщиной краже уже $6650, предоставив искусственно созданные доказательства. На протяжении расследования обвиняемые давали противоречивые показания. Чтобы избежать уголовной ответственности, пытались запутать следствие, а в дальнейшем вовсе отказались от дачи показаний.-0-