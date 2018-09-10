Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Ивановском районе

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадала пятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 8 сентября около полудня в деревне Мохро. На Renault Megane ехал 29-летний местный житель. На перекрестке он не предоставил преимущество BMW, за рулем которого находилась его 27-летняя односельчанка, из-за чего машины столкнулись.

В результате ДТП пострадала пятилетняя пассажирка BMW. Девочка с телесными повреждениями госпитализирована в Ивановскую райбольницу. В момент аварии она сидела на переднем пассажирском сиденье. Ребенок не был в детском кресле.

В ГАИ обратили внимание родителей, что дети обязательно должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах.-0-