Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Ивановском районе

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадала пятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 8 сентября около полудня в деревне Мохро. На Renault Megane ехал 29-летний местный житель. На перекрестке он не предоставил преимущество BMW, за рулем которого находилась его 27-летняя односельчанка, из-за чего машины столкнулись.
В результате ДТП пострадала пятилетняя пассажирка BMW. Девочка с телесными повреждениями госпитализирована в Ивановскую райбольницу. В момент аварии она сидела на переднем пассажирском сиденье. Ребенок не был в детском кресле.
В ГАИ обратили внимание родителей, что дети обязательно должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах.-0-
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