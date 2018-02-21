Пьяный пассажир маршрутки с ножом навис над водителем

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный пассажир маршрутки Минск-Солигорск с ножом навис над водителем. Как сообщили БЕЛТА в ГУВД Миноблисполкома, сотрудники милиции сняли гражданина с транспортного средства.

Инцидент произошел на Слуцкой трассе вблизи деревни Гацук. В милицию позвонила пассажирка маршрутки и сообщила, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения направился к водителю и навис над ним с ножом в руке.

Навстречу маршрутке был направлен экипаж ГАИ. Спустя примерно десять минут после звонка инспекторы остановили маршрутку и вывели пассажира, изъяв у него раскладной нож. Дать внятные объяснения своему поступку мужчина не смог. По словам водителя, пассажир подошел к нему с ножом в руке и пытался что-то сказать. Никаких действий пассажир не предпринимал.

Позже 53-летний житель Солигорского района рассказал сотрудникам милиции, что сел в маршрутку в Минске, будучи уже подшофе. Чтобы скоротать дорогу, взял с собой еще бутылку спиртного. В какой-то момент он увидел, что водитель разговаривает по телефону и предположил, что тот со своим подельником обсуждает план ограбления пассажиров. Объяснить, почему он сделал такой вывод, пассажир не смог. Чтобы предотвратить "преступление", пассажир подошел с ножом к водителю и попытался сказать, чтобы тот ехал прямо в милицию. Однако объясниться не смог.

В отношении возмутителя спокойствия, у которого зафиксировано 2 промилле алкоголя в крови, составлен административный протокол по ч.3 ст.17.3 КоАП Республики Беларусь (распитие алкогольных напитков в общественных местах). Материал проверки направлен для дачи правовой оценки в Слуцкий РОСК, пассажир несколько дней проведет в изоляторе временного содержания Слуцкого РОВД. -0-