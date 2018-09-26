По делу об убийстве витебчанки ради квартиры задержаны четыре человека

26 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. По делу об убийстве витебчанки ради сдачи ее квартиры в аренду задержаны четыре человека, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета.

"По подозрению в совершении преступления задержаны четыре человека. Предварительным мотивом является желание подозреваемых в дальнейшем сдавать квартиру потерпевшей в аренду. Устанавливается, была ли женщина жива в момент захоронения", - сообщили в СК.

Двое витебчан ради квартиры убили молодую женщину Двое витебчан вывезли молодую женщину в лес в Лиозненский район, ударили несколько раз по голове, закопали тело. После расправы подозреваемые подали объявления о сдаче квартиры убитой.

24 сентября в милицию о совершенном убийстве сообщила 24-летняя женщина, и информацию незамедлительно начали проверять. В Лиозненском районе в лесу был обнаружен закопанный труп женщины с повреждениями в области головы. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи опросили очевидцев. Получена информация, что накануне трагедии погибшая отдыхала по месту жительства в компании знакомых. После застолья она вместе с мужчиной и женщиной из той же компании поехала в лес. Здесь ей нанесли несколько ударов и захоронили.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) УК Беларуси. Исследуются объекты, изъятые по месту жительства погибшей. Расследование продолжается.-0-

Фото УГКСЭ по Витебской области