По факту ДТП с погибшей россиянкой в Столбцовском районе возбуждено уголовное дело

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту смертельного ДТП в Столбцовском районе возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Столбцовским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина. Назначены автотехнические экспертизы. Предстоит установить угол столкновения транспортных средств, а также имелись ли технические неисправности автомобилей, что могло способствовать аварии.
Как сообщалось, трагический случай произошел 7 августа около 8.20 на 277-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ. Водитель Nissan X-Trail, 28-летний житель Москвы, ехал по левой полосе в направлении Минска, когда, предположительно, уснул либо отвлекся от управления. Это в совокупности с неправильно выбранной скоростью и привело к столкновению. В результате ДТП погибла 29-летняя пассажирка Nissan, россиянка. Еще одна пассажирка легковушки, 24-летняя россиянка, и 51-летний пассажир МАЗ из Новогрудка госпитализированы с травмами. Пассажиры и водитель автомобиля Nissan X-Trail, за исключением погибшей, были пристегнуты ремнями безопасности.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, зафиксирована следовая информация, изъяты объекты для дальнейших исследований. Расследование продолжается. -0-
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