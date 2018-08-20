Почти килограмм маковой соломы изъяли в Оршанском районе

20 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе правоохранители в течение одного дня изъяли почти 1 кг маковой соломы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В поле зрения милиционеров 18 августа попал рабочий одного из предприятий райцентра и два его безработных приятеля. Во время задержания у них при себе обнаружили и изъяли растительную массу весом 480 г. Эксперты установили, что это высушенная маковая солома. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК.

Вечером этого дня уже в Барани Оршанского района правоохранители получили информацию, что в квартире 34-летнего местного жителя собрались любители дурмана. В момент задержания в жилом помещении помимо хозяина находились еще два человека. Оба мужчины нигде не работают. В квартире милиционеры обнаружили почти 500 г высушенной маковой соломы. Участники криминальной вечеринки были задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст.328 УК.-0-