Житель Брестского района обвиняется в перевозке наркотиков в составе транснациональной группы

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, сообщили БЕЛТА в прокуратуре.

Предварительное расследование по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Брестского района проведено следственным управлением УСК по Брестской области. Мужчина был задержан 11 апреля в пункте пропуска "Домачево" при попытке провоза через польско-белорусскую границу партии гашиша общим весом 92 кг. Предварительным расследованием установлено, что обвиняемый действовал в составе транснациональной организованной группы. Впоследствии в другом автомобиле, находящемся в его пользовании, сотрудники таможни изъяли еще более 300 кг гашиша. Наркотическое средство было незаконно перемещено через таможенную границу ЕАЭС.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 и ч.3 ст.328-1 УК - незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств, а также незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств в крупном размере, совершенное повторно, организованной группой.

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества или без конфискации. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-