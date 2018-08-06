6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом легковушка при обгоне грузовика насмерть сбила пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла поздном вечером 4 августа. На дороге Слоним-Барановичи возле деревни Чепелево водитель "Фольксвагена" пошел на обгон грузовика и сразу после завершения маневра сбил пешехода.
"Мужчина, двигавшийся в попутном направлении, не был обозначен световозвращающими элементами. Находился он в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ГАИ. - 47-летний пешеход скончался на месте происшествия". -0-
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