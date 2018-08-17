Под Жлобином лошадь при столкновении с автобусом влетела в салон

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лошадь влетела в салон автобуса под Жлобином, спасатели деблокировали животное. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о ДТП на трассе М5 спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС получили сегодня в 2.10. "Произошло столкновение рейсового автобуса Neoplan с лошадью. В результате животное оказалось зажато в салоне, - рассказали в управлении. - Работниками МЧС при помощи специального оборудования и инструмента лошадь была извлечена". Никто из людей не пострадал, животное погибло.

В момент столкновения в автобусе находились 29 пассажиров и 2 водителя. Они покинули транспорт самостоятельно до приезда спасателей. В 3.30 прибыл автобус этой же фирмы для доставки пассажиров к месту следования.-0-