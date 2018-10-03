Поджигатель дома с людьми под Слуцком осознавал свои действия - УСК

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о покушении на убийство четырех человек в Слуцком районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

Ночью 22 марта в деревне Городище Слуцкого района в доме, где находились четыре человека, произошел пожар. Возгорание ликвидировали работники МЧС, люди были спасены и не пострадали. Полученная информация указывала на криминальный характер ЧП. Был задержан подозреваемый в поджоге - 32-летний ранее судимый житель Слуцка. "По данным следствия, он пришел в гости к своей знакомой. С ее родителями и подругой они выпивали. После из-за конфликта знакомая выгнала его из дома, что разозлило мужчину. Он собрал сухой травы, положил к стене веранды и поджег зажигалкой. Чтобы жильцы не вышли из горящего дома, набросил замок с наружной стороны входных дверей, после чего ушел", - рассказала Татьяна Белоног. Пожар заметили соседи, когда огонь стал распространяться по стене дома.

"Проведены следственные эксперименты, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, потерпевшие, получены результаты проведенных управлением ГКСЭ исследований. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, подследственный отдавал отчет в своих действиях и мог ими руководить", - отметила Татьяна Белоног.

Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью (ч. 1 ст. 14 и п.п. 1, 5, 6 ч. 2 ст. 139 УК) и умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшие причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК).

Мужчина находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-