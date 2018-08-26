Житель Могилева предстанет перед судом за поджог дома с матерью и знакомым внутри

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Могилева, который поджег дом с находившимися внутри матерью и 48-летним знакомым, в результате чего мужчина погиб, женщина получила тяжелые травмы. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В ходе следствия установлено, что 11 февраля текущего года мужчина гостил у своей престарелой матери в деревне Дашковка Могилевского района. Поздно вечером в дом пришел их общий знакомый, житель этой же деревни, и стал просить у матери обвиняемого выпить или одолжить денег. Этот факт вывел из равновесия сына хозяйки, и он вышел на веранду. Спустя несколько минут хотел вернуться домой, однако дверь уже была заперта изнутри.

Тогда у мужчины возникла мысль, как он сам пояснил во время допроса, расставить все точки над i - поджечь дом вместе с матерью и знакомым внутри. При этом 56-летний мужчина осознавал, что делает это для того, чтобы избавиться от матери и общего знакомого. Тот, по мнению обвиняемого, был ей роднее сына.

Далее он вылил находившиеся на веранде моторное масло и бензин на диван и пол у входной двери, бросил ветошь и поджег спичками. Какое-то время находился на веранде дома. Когда убедился, что огонь начал распространяться, покинул место происшествия.

Из горящего дома смогла выбраться только мать обвиняемого. Знакомому не удалось из-за сильного алкогольного опьянения: в крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 4,6 промилле. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила от отравления продуктами горения.

Сразу после происшествия мать пошла к соседям, которые вызвали МЧС, скорую помощь и сотрудников милиции. Мужчину задержали сотрудники Могилевского РОВД спустя несколько часов. При этом в кармане у него был обнаружен коробок спичек, которыми он и поджег дом.

По уголовному делу допрошены потерпевшие и свидетели, получены заключения судебных экспертиз. По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство общеопасным способом, совершенное с особой жестокостью), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 218 (покушение на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом и повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Мужчина вину признал полностью. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-