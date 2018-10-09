Пограничники в пункте пропуска "Александровка" изъяли у украинца патроны

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Александровка" в Наровлянском районе у гражданина Украины были обнаружены патроны. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Задержали 56-летнего украинца 6 октября. "При оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Kia украинской регистрации мозырские пограничники обнаружили предметы, ограниченные к перемещению через государственную границу. В салоне находились 28 патронов калибра 9 мм, - рассказали в Госпогранкомитете. - Водитель пояснил, что едет транзитом через Беларусь в Литву по рабочим вопросам. Со слов жителя Киева, патроны он забыл выложить из машины перед поездкой".

По изъятым патронам проведут экспертизу, автомобиль помещен на стоянку временно не пропущенных транспортных средств. Органом дознания Мозырского пограничного отряда в отношении гражданина Украины начата проверка по признакам состава преступления по ч.1 ст.333-1 УК (незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов).

На участке ответственности Мозырского пограничного отряда это уже десятый с начала года случай выявления боеприпасов в пунктах пропуска.-0-