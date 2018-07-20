Пограничники задержали трех граждан Алжира в Пинском районе

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пограничники задержали трех алжирцев с паспортами болельщиков в Пинском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.
Инцидент произошел 19 июля в 22.30 в пограничной зоне неподалеку от деревни Жидче. На автодороге Пинск-Невель пограничный наряд остановил автомобиль "БМВ" под управлением 30-летнего пинчанина, который двигался в направлении государственной границы. В салоне транспортного средства в качестве пассажиров находились трое иностранцев. При себе у них оказались паспорта граждан Алжира, а также паспорта болельщиков ЧМ по футболу. "По всей видимости, они пытались незаконно попасть в соседнюю Украину, а затем и в Европу", - отметили в Госпогранкомитете.
В отношении правонарушителей начат административный процесс за покушение на пересечение границы и нарушение пограничного режима. Иностранцам грозит депортация и штраф.-0-
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