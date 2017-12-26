26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшая при пожаре в минской многоэтажке женщина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации БСМП. Она получила ожоги тела 2-3-4-й степени и сочетанные травмы", - сказали в пресс-службе.

Пожар в квартире девятиэтажки на пр. Пушкина произошел 25 декабря. Подразделения МЧС прибыли к месту вызова через 2 минуты после звонка о происшествии. Открытым пламенем горел балкон на седьмом этаже. Внизу около балкона на уровне горящей квартиры была обнаружена лежащая на земле женщина. Работники МЧС передали ее бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая была госпитализирована.

До прибытия подразделений МЧС два человека - 36-летний мужчина, предположительно, из горящей квартиры и 53-летняя женщина из соседней квартиры - самостоятельно покинули место пожара. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" они были доставлены в больницу. С этажей выше спасатели эвакуировали 9 человек.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.-0-