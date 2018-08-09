Пострадавшая в ДТП со сгоревшими автомобилями в Оршанском районе скончалась в больнице

9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В больнице скончалась пострадавшая в ДТП со сгоревшими автомобилями в Оршанском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В реанимационном отделении городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска 8 августа скончалась 20-летняя жительница Могилева, которая пострадала в ДТП 1 августа в Оршанском районе. Она была одной из пассажирок сгоревшей "Газели".

Девушку после аварии доставили в Оршанскую центральную районную больницу, там ее состояние стабилизировали для транспортировки в столицу. С 85% ожога тела пострадавшая несколько дней находилась в минской больнице. Девушка была на пятом месяце беременности.

Как сообщалось, 1 августа со стороны Могилева по трассе М8 двигался автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 41-летнего жителя Бобруйска. В районе 175-го км автодороги грузовая "Газель", которая принадлежит одной из торговых организаций Могилева, начала разворачиваться на трассе. В момент, когда машина стала перпендикулярно проезжей части, в район топливного бака врезался автомобиль Toyota, и обе машины загорелись.

В результате ДТП одна пассажирка автомобиля "Газель" от полученных травм скончалась на месте, вторую госпитализировали в реанимационное отделение в медучреждение с термическими ожогами тела.

В отношении водителя автомобиля "Газель" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину госпитализировали в больницу с термическими ожогами 4-й степени более 95% тела, от полученных телесных повреждений на вторые сутки он скончался.

Водителю и двум пассажирам автомобиля Toyota Land Cruiser госпитализация не потребовалась.-0-