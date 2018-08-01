1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Под Оршей два автомобиля загорелись после столкновения: погибла пассажирка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Сегодня в 9.11 со стороны Могилева по трассе М8 двигался автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением жителя Бобруйска 1976 года рождения. В районе 175-го км автодороги грузовая "Газель", которая принадлежит одной из торговых организаций Могилева, начала разворачиваться на трассе. В момент, когда машина стала перпендикулярно проезжей части, в район топливного бака произошел удар автомобиля Toyota, и обе машины загорелись.

В результате ДТП водитель "Газели" и одна пассажирка с ожогами тела различной степени доставлены в Оршанскую больницу, вторая женщина сгорела на месте. Водитель и два пассажира легкового автомобиля не пострадали.

Приехавшие сотрудники МЧС потушили транспортные средства. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.-0-