Потерпевшими по делу о насилии в минском интернате признаны 20 детей

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерпевшими по делу о насилии в минской школе-интернате №7 признаны 20 детей, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается количества пострадавших детей, у нас официально по делу признаны потерпевшими 20 человек. Это те дети, насилие в отношении которых доказано", - сказал Иван Носкевич.

Дело сейчас находится в активной стадии расследования. В качестве подозреваемых проходят три человека - сотрудники интерната. Один из них столяр - бывший выпускник этого учреждения, а также два человека из управленческого аппарата. Всем троим предъявлено предварительное обвинение, они содержатся под стражей.-0-