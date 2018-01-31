Брестчанин ради страховки имитировал ДТП с участием животных

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста ради страховых выплат имитировал несколько ДТП с участием животных, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Неработающий брестчанин 1980 года рождения заключил 22 октября 2016 года договор со страховой компанией. Спустя сутки, 24 октября, он сообщил о якобы имевшем место ДТП с участием его автомобиля "Мерседес" и дикого животного. "Пострадавший" автовладелец получил страховку. До апреля 2017 года с ним произошло еще четыре подобных аварии, в результате которых брестчанину было выплачено Br18,7 тыс. в виде страховых возмещений.

Вывести мошенника на чистую воду помогли эксперты. В Государственном комитете судебных экспертиз провели ряд сложных исследований, установив, что подобные повреждения автомобилю не могли быть причинены животными. Согласно заключению эксперта, повреждения образованы "вследствие непосредственного контакта с твердым объектом в процессе приложения нагрузки, превышающей предел прочности материала".

По материалам отдела уголовного розыска в отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Ему грозит от двух до семи лет лишения свободы и конфискация имущества. Мужчина задержан.-0-

Фото Государственного комитета судебных экспертиз РБ по Брестской области