Пожар произошел в пинском Центре стандартизации

28 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске спасатели ликвидировали пожар в здании Центра стандартизации, метрологии и сертификации, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Информация о возгорании на ул.Берковича поступила спасателям 27 июня в 11.00. Когда прибыли подразделения МЧС, происходило горение в кабинете на втором этаже, работники центра покинули здание самостоятельно. Оперативно пожар был локализован и ликвидирован.
В результате происшествия огнем повреждена офисная мебель, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.
Устанавливаются причины пожара. По предварительным данным, проводилось исследование, во время которого произошло возгорание пыли и отложений в воздуховоде.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.313 BYN
|2.314 BYN
|USD
|1.998 BYN
|1.998 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.164 BYN
|3.157 BYN
|3.165 BYN