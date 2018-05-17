17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители с начала года перекрыли 10 каналов поступления наркотиков в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Главном управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД.

"В текущем году выявлено и пресечено 10 каналов поставок наркотиков в Беларусь из-за границы, а также их транзитных перевозок. Всего же зарегистрировано 22 преступления, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через границу (ст. 328-1 УК), - проинформировали в управлении. - Пресечена деятельность 3 подпольных нарколабораторий, выявлено 15 помещений, которые были приспособлены для выращивания наркосодержащих растений. Возбуждено 32 уголовных дела за содержание наркопритонов".

По материалам сотрудников аналитической разведки в январе-апреле возбуждено 281 уголовное дело. В Министерство информации направлены уведомления о необходимости ограничения доступа к 9 сайтам, содержащим сообщения или материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков. Заблокированы транзакции по 124 электронным кошелькам.

Всего в январе-апреле 2018 года органы внутренних дел выявили почти 2 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, из них более 1 тыс. - со сбытом. На 78,5% по сравнению с таким же периодом предыдущего года увеличилось количество оконченных расследованием преступлений, совершенных группой лиц, в 3,7 раза - совершенных в составе организованной группы. По возбужденным уголовным делам из незаконного оборота изъято почти 550 кг наркотических средств и 12 кг психотропных веществ.

Продолжилась тенденция снижения количества выявленных наркопреступлений среди несовершеннолетних: их стало меньше на 42,2% в сравнении с январем-апрелем 2017 года. Уменьшилось число зарегистрированных преступлений по линии наркоконтроля, совершенных ранее судимыми лицами - на 5,4%.-0-