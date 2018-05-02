В Минске задержан подозреваемый в организации канала поставки наркотиков из Литвы

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемого в организации канала поставки наркотиков из Литвы в Беларусь задержали в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Милиция задержала мужчину на Привокзальной площади. Минчанин возвращался из Вильнюса. "При себе у него обнаружено и изъято 175 таблеток экстази, 40 г метамфетамина, 10 г гашиша и 5 г кокаина. Психотропы и наркотики он прятал в упаковки от жевательных резинок. Как пояснил мужчина, товар предназначался для открытия одного из минских увеселительных заведений. Запрещенные вещества минчанин употреблял сам, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков", - проинформировали в ГУВД.
Изъятые вещества направлены на исследование в управление Госкомитета судебных экспертиз по Минску. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-
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