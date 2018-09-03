3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали в минском ТЦ мужчину с марихуаной, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились работники ТЦ, расположенного по проспекту Победителей, - 40-летний посетитель нарушал общественный порядок и вел себя вызывающе. Его задержали сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Центрального РУВД и отдела Департамента охраны Центрального района Минска.

"При осмотре личных вещей мужчина достал из кармана коробок, из которого стал высыпать вещество зеленого цвета - часть его была направлена на экспертизу в ГКСЭ. Согласно заключению эксперта, изъятое является марихуаной", - рассказали в ГУВД.

По месту жительства задержанного обнаружены два пакета с веществом зеленого цвета, а также предмет, похожий на пистолет. "Изъятое направлено на химическую и баллистическую экспертизы. Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов)", - отметили в ГУВД. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.-0-