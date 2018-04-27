Предприниматель при ввозе в Беларусь планера самолета занизил его стоимость в четыре раза

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Минской региональной таможни выявили факт занижения стоимости ввезенного в Беларусь планера самолета с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.
Планер самолета SuperPetrel бразильского производства прибыл из Литвы в адрес минского индивидуального предпринимателя.
Как выяснилось при проверочных мероприятиях, в документах, предъявленных на оформление товара в ПТО "Колядичи-авто", содержались недостоверные сведения о стоимости. По информации таможенных органов Литвы, сумма была занижена в четыре раза. Тем самым индивидуальный предприниматель намеревался занизить размер подлежащих уплате таможенных платежей на Br12 тыс.
Реальная стоимость планера самолета (фюзеляж, крылья и хвостовое оперение) 2015 года выпуска составила около Br80 тыс.
В отношении индивидуального предпринимателя Минской региональной таможней был начат административный процесс по ч. 3 ст. 14.5 КоАП. Судом Октябрьского района Минска вынесено решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4446 BYN
|2.424 BYN
|2.433 BYN
|USD
|2.0075 BYN
|2.006 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2011 BYN
|3.192 BYN
|3.209 BYN