Предприниматель при ввозе в Беларусь планера самолета занизил его стоимость в четыре раза

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Минской региональной таможни выявили факт занижения стоимости ввезенного в Беларусь планера самолета с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

Планер самолета SuperPetrel бразильского производства прибыл из Литвы в адрес минского индивидуального предпринимателя.

Как выяснилось при проверочных мероприятиях, в документах, предъявленных на оформление товара в ПТО "Колядичи-авто", содержались недостоверные сведения о стоимости. По информации таможенных органов Литвы, сумма была занижена в четыре раза. Тем самым индивидуальный предприниматель намеревался занизить размер подлежащих уплате таможенных платежей на Br12 тыс.

Реальная стоимость планера самолета (фюзеляж, крылья и хвостовое оперение) 2015 года выпуска составила около Br80 тыс.

В отношении индивидуального предпринимателя Минской региональной таможней был начат административный процесс по ч. 3 ст. 14.5 КоАП. Судом Октябрьского района Минска вынесено решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.-0-