Преступницы-гастролерши задержаны при попытке кражи в Бобруйске

27 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Три ранее судимые жительницы Витебской области задержаны при попытке кражи в Бобруйске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник оперативно-поискового отдела УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции Максим Яртым.

Была получена информация в отношении трех ранее судимых за кражи представительниц этнической диаспоры цыган, жительниц Витебской области, 1977, 1978 и 1985 годов рождения, о том, что они, объединившись в преступную группу, совершают квартирные кражи на территории Беларуси. Данная группа относится к уголовной категории "преступники-гастролеры". После совершения преступлений они незамедлительно покидали те населенные пункты, где вели свою преступную деятельность, и продолжали "путешествие".

При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий все подозреваемые были задержаны с поличным при покушении на кражу из квартиры 86-летней жительницы Бобруйска.

Бобруйским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.2 ст.205 УК (покушение на кражу).

"Задержанные женщины могут быть причастны к совершению ряда иных подобных преступлений. В связи с этим хочу обратиться к гражданам: если вам что-либо известно о фактах преступной деятельности вышеуказанных лиц или вы, ваши родственники, знакомые пострадали от действий этой преступной группы, сообщить об этом в правоохранительные органы", - сказал Максим Яртым.

В настоящее время к женщинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-