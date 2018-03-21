Витебчанин воровал золотые украшения у женщин подшофе

21 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебчанин воровал золотые украшения у женщин, с которыми знакомился в барах и ночных клубах. Как рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, правоохранителям известно о нескольких потерпевших.

Своих будущих жертв мужчина 1971 года рождения находил в питейных и увеселительных заведениях города. Жаждущего знакомства кавалера интересовали лишь изрядно подвыпившие обладательницы золотых украшений. Обнаружив такую даму, проводившую время в одиночестве, мужчина знакомился с ней и предлагал выпить кофе в менее шумном месте, например в придорожном кафе на заправке.

Здесь кавалер подмешивал даме в напиток некое одурманивающее вещество и, пользуясь беспомощным состоянием женщины, снимал с нее все золотые украшения. Затем преступник ловил попутную машину и отвозил жертву домой (адрес "заботливый" вор узнавал у женщин в процессе общения). "Мужчина доводил своих подруг до дверей и исчезал. При этом ни мобильные телефоны, ни кошельки его не интересовали, воровал только золото", - отметил представитель УВД.

Подозреваемый в совершении преступлений задержан. Правоохранители предполагают, что жертв может быть значительно больше, и просят обворованных женщин либо очевидцев подобных происшествий сообщить об этом в ОВД администрации Октябрьского района Витебска по телефонам: (8029) 5 11 22 07, (8029) 3 24 24 89, (8025) 6 03 71 55, (80212) 35 87 02 или по телефону 102. -0-

Фото УВД Витебского облисполкома