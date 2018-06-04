Приговор минчанину за убийство школьницы в Вязынке оставлен без изменения

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело об убийстве 14-летней школьницы из Вязынки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Приговор суда Молодечненского района оставлен без изменения.

В апреле этого года суд первой инстанции признал мужчину виновным в убийстве и надругательстве над трупом. Обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии усиленного режима.

Обвиняемый признал свою вину полностью, но от дачи показаний отказался - во время судебных заседаний, которые проходили на протяжении трех месяцев, он молчал.

Как сообщалось, с вечера 29 июля 2017 года школьница разыскивалась как без вести пропавшая. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 1 августа в лесу недалеко от дома. В кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в совершении преступления. Следствие установило, что 24-летний минчанин был в одной компании с 14-летней школьницей и согласился провести ее домой. По пути, в лесу у садового товарищества, между молодыми людьми возник конфликт, парень задушил девочку. По данным следствия, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной смерти стала механическая асфиксия.-0-