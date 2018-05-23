Прокуратура выявила нарушения при реализации инвестпроектов в Витебской области

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Витебской области выявили нарушения законодательства при реализации местными исполнительными и распорядительными органами инвестиционных и инновационных проектов. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Так, при исполнении инвестдоговоров систематически допускались нарушения, не велась качественная преддоговорная работа с инвесторами, не было должного контроля за соблюдением условий заключенных договоров. Например, в Витебске длительное время по инвестдоговору строился торговый центр без разрешения на проведение строительно-монтажных работ. При этом местные исполнительные и контролирующие органы не пресекали нарушения, не привлекали виновных к ответственности. Подобные ситуации установлены при реализации двух инвестпроектов в Миорском районе.

В связи с ненадлежащей организацией работы более 40% инвестиционных договоров по области было прекращено из-за невыполнения инвесторами принятых на себя обязательств. Сумма средств, подлежащих возмещению в пользу Беларуси и ее административно-территориальных единиц, составила около Br240 тыс., $3,4 тыс. и 163,5 тыс. евро. Витебский облисполком при этом не организовал должным образом работу по взысканию задолженностей с инвесторов, в том числе штрафных санкций (пеней, штрафов). По некоторым договорам из-за длительного непринятия мер истек срок исковой давности. Защита интересов республики по этим договорам сейчас невозможна.

Прокуроры также выявили нарушения законодательства в деятельности облисполкома по предоставлению отсрочки возмещения сумм льгот и преференций, освобождению от уплаты неустойки по инвестдоговору. Были нарушения и при использовании средств инновационного фонда: не всегда соблюдался один из критериев финансирования проектов - создание и внедрение новых технологий, производство новых для страны и мировой экономики товаров. Например, инновационный проект в Поставском районе по изготовлению школьной и бытовой мебели профинансирован без полной информации о выпуске новых для республики и мировой экономики товаров. Это производство не новое для страны. Отдельные виды продукции, выпущенной по инновационному проекту, освоили другие национальные субъекты хозяйствования.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в Витебский облисполком. Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Рассмотрение акта надзора прокуроры взяли на контроль.-0-