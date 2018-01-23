Пропавшая девятиклассница из Кобринского района нашлась в Барановичах

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая 14-летняя школьница из Кобринского района нашлась целой и невредимой в Барановичах, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

О пропаже ученицы девятого класса из деревни Октябрь в милицию заявила мать девушки. Она рассказала, что утром 20 января ее дочь ушла на спортивную тренировку, а после не вернулась домой. Местонахождение разыскиваемой установили сотрудники уголовного розыска Барановичского РОВД. По словам девушки, все это время она находилась в гостях у своего молодого человека.

В Барановичи выехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Кобринского РОВД для сопровождения школьницы к месту жительства.-0-