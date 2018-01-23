Пропавшие учащиеся лунинецкого колледжа нашлись, скоро они вернутся домой

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Две пропавшие 17-летние учащиеся Лунинецкого государственного политехнического профессионально-технического колледжа найдены в Москве, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Об исчезновении детей в милицию заявили родители. Одна из подруг ушла из дома днем 14 января, вторая - на следующий день около 6 часов утра. "Сотрудниками управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома и МВД Беларуси при взаимодействии с коллегами из Москвы сегодня в 19.15 установлено местонахождение разыскиваемых девушек. Сейчас они находятся в одном из полицейских участков российской столицы", - сказал Сергей Дученко.

Решается вопрос о возвращении несовершеннолетних белорусок домой.-0-