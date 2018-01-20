20 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения витебчанина, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Пропавший мужчина - Санько Владимир Павлович - в ноябре 2017 года ушел из дома и не вернулся. Установлено, что вечером 10 ноября около 19.00 он ехал на автобусе №29 в сторону микрорайона "Медцентр", где вышел на конечной остановке примерно в 19.05. После этого мужчину видели в районе автостоянки по ул. П. Бровки. Предположительно, он шел в сторону пересечения ул.П.Бровки и В.Интернационалистов к поселку Октябрьский. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид мужчине 66 лет, рост 174 см, среднего телосложения, волосы прямые седые. Среди особых примет - шрам над правой бровью около 2 см. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, черный костюм, синюю рубашку и черные ботинки.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого гражданина, сообщить об этом по телефонам (80212) 46-20-89 (следственное управление), +375 33 3998044 (оперативно-дежурная служба УСК круглосуточно) либо явиться в УСК по Витебской области по адресу: Витебск, просп. Московский, дом 51а, оперативно-дежурная служба. -0-