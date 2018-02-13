Психиатрическая экспертиза проводится в отношении подозреваемых в убийстве двухлетней девочки в Слуцке

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стационарная комплексная психиатрическая экспертиза проводится в отношении матери и ее гражданского мужа, подозреваемых в жестоком убийстве двухлетней девочки в Слуцке. Об этом сообщила в эфире "Альфа Радио" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

"Расследование уголовного дела продолжается, сейчас оно принято к производству Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета, на другом уровне изучается проблема. Статус матери погибшей девочки и ее гражданского мужа - подозреваемые, в их отношении проводится стационарная комплексная психиатрическая экспертиза, чтобы определить их психическое здоровье. Также проводятся другие следственные действия, необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Назначен целый комплекс экспертных исследований, которые сейчас осуществляют специалисты Госкомитета судебных экспертиз", - отметила Юлия Гончарова.

Точная причина смерти девочки будет известна по результатам экспертизы. "Умерла ли девочка после избиения или нет, можно будет сказать позже. Множественные травматические воздействия на теле ребенка были обнаружены еще при первичном осмотре тела ребенка в день трагедии", - добавила Юлия Гончарова.

Как сообщалось ранее, по факту смерти малолетней с признаками криминального характера возбуждено уголовное дело. Информация поступила в правоохранительные органы от медицинских работников. 29 января в одном из домов в Слуцке медбригадой была обнаружена девочка в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла. По подозрению в убийстве заведомо малолетней, совершенном с особой жестокостью, группой лиц (п.2, 6, 15 ч.2 ст.139 УК) задержаны 26-летние мать девочки и ее сожитель.-0-