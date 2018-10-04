Рабочий погиб при ремонте костела в Гродненской области

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе следователи выясняют обстоятельства гибели строителя при ремонте костела, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Островецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели жителя Сморгони при работе в реставрируемом костеле в д.Клющаны. "Трое рабочих 2 октября занимались отделкой костела сайдингом. Для работ на высоте использовались самодельные строительные леса. Около 11.00 из-за неустойчивости леса отошли от наружной стены здания. Это привело к падению 30-летнего рабочего с высоты более 3,5 м. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи", - рассказал Сергей Шершеневич. Бригада из трех человек ремонтировала костел на безвозмездной основе.

Следователи с участием экспертов управления ГКСЭ по Гродненской области осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Собираются материалы, характеризующие личность погибшего. "Установлено, что строительная бригада длительное время занимается выполнением по заказам аналогичных ремонтных работ без государственной регистрации. При этом используется оборудование, которое не отвечает требованиям техники безопасности", - отметил Сергей Шершеневич.

После проверки следователи примут процессуальное решение. Кроме того, будут приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших гибели человека.-0-