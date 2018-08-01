Работник МЧС в Климовичах спас тонувшую школьницу и ее мать

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник МЧС в свободное от несения службы время спас на водоеме в Климовичах восьмиклассницу и ее мать, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Такой случай произошел 31 июля около 16.00. "Капитан внутренней службы Максим Новиков в свободное время находился на водоеме в Климовичах. Вдруг он заметил, как девочка и ее мать начали тонуть в 10 м от берега: дочь повисла у матери на плечах и они обе погружались под воду, - рассказали в МЧС. - Спасатель мгновенно отреагировал и бросился им на помощь. Девочка не отпускала маму, поэтому, подплыв к утопающим, он нырнул в воду, приподнял их и вытащил на безопасную глубину, а затем - на берег".

От медицинской помощи спасенные отказались.-0-