3 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Работник железной дороги задержал двух воров трансформаторов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

На пикете №7 5-го км перегона Витебск-Медведка (в районе поселка Тарный) неизвестные похитили четыре трансформатора, принадлежащих дистанции сигнализации и связи Витебского отделения Белорусской железной дороги. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа отдела внутренних дел на транспорте. Трансформаторы украли из релейного шкафа, в котором установлено оборудование, отвечающее за работу железнодорожных светофоров. Нарушение их работы могло привести к тяжким последствиям. Преступников не остановило даже то, что трансформаторы находились под напряжением в 220 В. По горячим следам установить воров не удалось.

"Тем не менее желание наживиться толкнуло их на новое преступление. Ночью 29 июля от диспетчера дистанции сигнализации и связи поступило сообщение: в районе станции Медведка неизвестным вскрыт релейный шкаф. На место происшествия оперативно приехали милиционеры. Но в это время электромонтер Михаил Михайлов недалеко от железнодорожного переезда сам задержал двух парней 2000 года рождения, у одного из которых за плечами находился увесистый рюкзак", - рассказали в УВД облисполкома.

В последующем стало известно, что парни ночью совершили хищение 10 трансформаторов из двух релейных шкафов, а также установлена их причастность к краже 4 трансформаторов ранее.

Начальник Витебского ОВД на транспорте Вадим Глячков на общем собрании коллектива Витебской дистанции сигнализации и связи 2 августа выразил слова благодарности работнику железных дорог за проявленное мужество.

Из-за того, что стоимости похищенного имущества было недостаточно для возбуждения уголовного дела, молодые люди привлечены к административной ответственности по ст.10.5 (мелкое хищение) КоАП.-0-