Работники брестского строительного завода похитили 17 т арматуры

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители задержали трех работников, похитивших с предприятия арматуру, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД и ОБЭП Московского РОВД Бреста совместно с ОМОНом задержали с поличным трех работников одного из строительных заводов. Фигуранты трудились в арматурном цеху. Вступив в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем, они похитили стальную арматуру класса S500 различного диаметра общим весом более 17 т. Своими действиями злоумышленники причинили предприятию ущерб на сумму более Br25 тыс.

Похищенное изъято. На автомобиль МАЗ, использовавшийся для перевозки арматуры, наложен арест.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 УК (кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере). Подозреваемые задержаны.-0-